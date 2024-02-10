Смена одного главкома украинской армии на другого ничего не решает в стратегическом плане. Этот шаг сродни перестановке мебели в комнате с одного места на другое, так считает Владимир Константинов, глава парламента Крыма. Его слова привело РИА Новости .

То, что Киев заменил одного главнокомандующего на другого, говорит о его бессилии. Он не может выработать новую стратегию, и поэтому пытается добиться хоть каких-то перемен.

«Со стратегической точки зрения это назначение ничего не меняет. Точнее - свидетельствует о том, что никакой новой стратегии у Украины нет. Вот они и переставляют мебель», - подчеркнул Константинов.

Глава парламента Крыма добавил, что у Гитлера также наблюдались схожие поступки. Он менял военное руководство после очередного поражения, чтобы добиться улучшения ситуации. Это ему не помогло, не поможет и Зеленскому. Но замена командующего выглядит признанием военного поражения. Киев расписался в том, что его летнее контрнаступление провалилось.

Ранее Владимир Константинов заявил, что американская политика со временем превратит всю украинскую территорию в пустыню. Западные правители все больше показывают миру, что для них нет никаких правил и законов. Они в погоне за властью и наживой готовы обезлюдить большие пространства.