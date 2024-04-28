Крымский мост удалось разгрузить от рванувших на юга на майские россиян

Напомним, с раннего утра в воскресенье, 28 апреля, у Крымского моста было не протолкнуться. Массово решившие провести первые длинные майские выходные российские путешественники не подрасчитали пропускную способность путепровода и встали в многокилометровых пробках.

К средине дня, как сообщается на сайте инфоцентра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, все подъезды к путепроводу свободны после ликвидации пробок.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам по состоянию на 16:00 мск нет», — сказано в сообщении оперштаба.

Напомним, движение по Крымскому мосту регулярно останавливается. Усиленный контроль на объекте начался после того, как киевский режим устроил на нем теракт. Инцидент произошел 8 октября 2022 года. Тогда в грузовике, следовавшем по нему, сдетонировало взрывное устройство, в результате чего было повреждено шоссейное полотно.

Вторую попытку устроить теракт киевские режим предпринял летом 2023 года. Тогда мост был атакован надводными беспилотниками. Было разрушено дорожное полотно, а также погибли два человека.

Ранее мы писали, что литовский посол в Швеции Линкявичюс намекнул коллажем на скорый удар по Крымскому мосту.