Ксения Мишонова поддержала решение Андрея Воробьева о повышении размера выплат на школьную форму

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова поддержала решение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева об увеличении с трех до десяти тысяч рублей выплаты на школьную форму для многодетных малообеспеченных семей.

При этом она подчеркнула, что сохранение действующей выплаты в размере трех тысяч рублей для всех остальных многодетных семей является не менее важным. Об этом Мишонова написала в своих соцсетях, передает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

«Мы выходили с инициативой увеличить размер этой выплаты в Минсоцразвития, и министерство нас поддержало. Поэтому я вдвойне рада, что наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев принял такое решение», — подчеркнула она.

Детский омбудсмен Подмосковья выразила уверенность, что такая помощь многодетным семьям с низкими доходами будет эффективной и востребованной.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев совершил рабочую поездку в Одинцово. Глава региона рассказал, какие школы будут открыты в городе в этом году.