Андрей Воробьев рассказал, какие школы откроются в этом году в Одинцово

В этом году в Одинцово планируется открыть ряд новых, а также несколько отремонтированных образовательных объектов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев во время рабочего визита в округ.

По его словам, будет сдана школа в «Гусарской балладе», рассчитанная на 2200 мест. Также после завершения ремонтных работ откроются Старогородковская коррекционная школа-интернат имени Фурагиной и Кубинская школа №2 имени Безбородова.

В муниципалитете продолжается возведение учебного корпуса к гимназии №14. Он рассчитан на пятьсот мест и готов наполовину. Здание было построено на месте хоккейной коробки. Вместо нее возвели стадион, который откроется в следующем месяце.

«Также здесь мы установим площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса и детский спорткомплекс. А саму хоккейную коробку мы восстановим после того, как завершим все работы», - сообщил губернатор.

Ранее глава региона сообщил, что пристройка откроется к началу учебного года.