Ксения Мишонова призывает подмосковных представителей бизнеса поучаствовать в «Детской бирже труда»

Уполномоченный по правам ребенка по Московской области Ксения Мишонова обратилась к представителям бизнес-сообщества с просьбой принять участие в «Детской бирже труда», которая пройдет в регионе уже в апреле.

Известно, что ранее идею проведения ярмарки вакансий, которые подходят несовершеннолетним, Ксения Мишонова озвучила своим коллегам из региональных профильных ведомств и нашла поддержку.

Примечательно, что в проведенном ранее опросе «Топ идеальных вакансий для подростка» приняли участие более шести тысяч подростков от 14 до 18 лет. Так, более 80% участников опроса на вопрос о том, хотели бы они подрабатывать в свободное время, ответили утвердительно, а 8% сообщили, что уже подрабатывают в настоящее время. И только 10% опрошенных сказали, что пока не хотят работать.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что шесть представителей Подмосковья вошли в число победителей конкурса «Лидеры России».