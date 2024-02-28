Андрей Воробьев: шесть представителей Подмосковья вошли в число победителей конкурса «Лидеры России»

Шесть представителей региона вошли в число победителей традиционного конкурса «Лидеры России». Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это и программисты, и врачи, и благотворители. Надеюсь, что свои знания и компетенции они продолжат и дальше развивать, а новые, полезные инициативы помогут двигаться вперед и делать нашу страну сильнее», - отметил Воробьев.

Всего за победу в конкурсе боролись представители всех субъектов России, а также двух десятков зарубежных стран. Общее число лидеров превысило сто человек. Все стали обладателями образовательных грантов.

Победителями от Подмосковья стали представители компаний ООО «А4», ООО «Сибур», ПАО «Ростелеком», а также областного перинатального центра, благотворительного фонда «Иринас» и МГТУ им. Н. Э. Баумана.