Осужденных за убийства украинцев начнут посылать на службу в подразделения ВСУ сразу на линии фронта, анонсировал инициативу Минюста Украины глава ведомства Денис Малюська.

В эфире телеканала «Рада» он заявил, что указанная мера поможет свести к минимуму бегство заключенных с поля боя. Данная категория мобилизованных будет называться «условно свободными гражданами».

«Осужденные будут служить в отдельных подразделениях, служить, к примеру, в западных регионах Украины — это невозможно. Точно это будут подразделения, которые находятся на линии фронта или вблизи нее», — подчеркнул министр.

Властям страны выгодно отправлять на фронт осужденных за убийство граждан, отметил министр. При этом Малюська обратил внимание, в случае уклонения от службы на передовой заключенных-убийц гарантированно ждет новый срок.

«Те, кто умеет убивать, являются более эффективными и безопаснее тех, кто грабил», — констатировал глава украинского Минюста.

Ранее командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль заявил, что украинская армия держит оборону из последних сил.