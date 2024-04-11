Командующий объединенными силами ВСУ пожаловался на истощение сил армии

Командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль заявил, что украинская армия держит оборону из последних сил. Об этом он сообщил с трибуны Верховной рады Украины.

Видеофрагмент с этим заявлением в своем мессенджере опубликовал украинский депутат Жан Беленюк.

«Мы держим оборону из последних сил», — сказал Содоль.

Он отметил, что украинский парламент должен принять законопроект об ужесточении правил мобилизации.

11 апреля Верховная рада Украины приняла новый закон о мобилизации. По словам украинского депутата Ярослава Железняка, за принятие проекта выступили 283 народных депутата из 351. Железняк уточнил, что новый законопроект предполагает ужесточение порядка проведения мобилизации. Это включает и наличие ответственности за уклонение от нее.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в демилитаризации и денацификации соседнего государства, а также в защите мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых вместе с Херсонской и Запорожской областями стали частью России.

Ранее мы сообщали, что российские военные нанесли ракетный удар по казарме ВСУ на окраине Львова.