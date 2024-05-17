Кулеба похвастался семью американскими ЗРК Patriot, чать которых скоро отправятся в Харьков

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью Times of Ukraine рассказал о продуктивных, по его словам, результатах встречи с шефом госдепа США Энтони Блинкеном в Киеве, в ходе которой были достигнуты договоренности поставок в страну очередных систем противовоздушной обороны Patriot.

Как отметил Кулеба, Блинкен якобы заверил его, что ВСУ очень скоро получат семь данных систем, две из которых отправятся под Харьков.

«Семь систем мы должны получить в кратчайшей перспективе. Две из них нужно немедленно прикрыть Харьков...», — заявил Кулеба.

Украинский дипломат добавил, что данные договоренности с Блинкеном дались ему тяжело, так как пришлось к госсекретарем США обсудить буквально каждую страну, где есть Patriot, и возможность получить от Вашингтона разрешение на их передачу Киеву.

Ранее сообщалось, что Греция отказалась передавать ЗРК и комплексы С-300 Украине.