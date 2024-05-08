Греция отказалась передавать ЗРК и комплексы С-300 Украине

Греческий премьер Кириакос Мицотакис подтвердил в интервью порталу Protothema тот факт, что Греция не намерена передавать Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и С-300.

Премьер отметил, что эти системы необходимы для обеспечения обороны собственной страны.

Ранее в СМИ появилась информация от греческого информационного портала Pronews о якобы передаче Грецией батареи Patriot Саудовской Аравии, с последующими значительными затратами со стороны США на её активацию и обслуживание. На вопрос о возможности передачи подобной батареи Украине, Мицотакис указал на геополитические аспекты, объясняя присутствие такой системы в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что Греция стремится к присутствию в регионе, который также страдает от нестабильности.

Мицотакис отметил, что батарея Patriot может быть возвращена в Грецию в течение нескольких дней, в отличие от ситуации с передачей её Украине, где такой возврат не предусмотрен. Поэтому для Греции нет необходимости обсуждать вопрос о передаче Украине ЗРК Patriot и С-300.

Такое заявление премьера Греции проясняет позицию страны в контексте текущих международных дискуссий о поставках вооружений в регионе и подчеркивает приоритеты национальной безопасности.

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