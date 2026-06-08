Курам конец: названа птица, которая не разгребает грядки и жрет слизней

Утки постепенно вытесняют кур с дачных участков Подмосковья. Они неприхотливы, жрут слизней, не разгребают грядки и за два месяца превращаются в двухкилограммовую тушку. Глава фермерского хозяйства «Колодкинское подворье» в Рузском районе Сергей Ротанов в беседе с REGIONS рассказал, почему эта птица — идеальный выбор для ленивых, но практичных дачников.

Не портят грядки и помогают бороться с вредителями

Многие дачники знают: куры — это, конечно, хорошо, но у них есть один серьезный недостаток. Они активно разгребают землю лапами, превращая аккуратные грядки в перекопанное поле. С утками, как объясняет фермер Сергей Ротанов, ситуация кардинально иная. По его словам, эти птицы не работают лапами, как куры. Ласты для раскапывания не приспособлены. Если что-то ищут в земле, то делают это клювом.

Это означает, что уток можно выпускать в огород практически без опасений. Они не уничтожат посадки моркови или свеклы, не повредят корни помидоров. При этом польза от них колоссальная.

По словам главы фермерского хозяйства, утка — птица всеядная. Она с одинаковым аппетитом ест зерно, зелень, кухонные остатки и, что особенно ценно для дачников, активно охотится на огородных вредителей.

«Утка всеядная. Что увидела, то и съела. Ест зерно, зелень, остатки пищи. На участке может находить слизней и других вредителей», — отметил эксперт.

То есть, просто гуляя по участку, птица выполняет роль природного санитара, избавляя капусту и другие культуры от прожорливых моллюсков.

Выносливость без антибиотиков

Еще один важный плюс, который оценит любой дачник, — здоровье уток. Фермер подчеркивает, что эта птица обладает завидной крепостью и не требует такого пристального внимания, как многие другие виды домашней птицы.

«Это очень крепкая птица. Можно утят ничем не пропаивать, никаких антибиотиков не использовать. По сравнению с другой домашней птицей утки очень выносливые», — рассказал он.

Для тех, кто не хочет возиться с ветеринарией, пичкать птицу лекарствами и переживать за каждое чихание, утки становятся настоящим спасением. Они прощают ошибки новичкам и редко болеют при базовом уходе.

Яйца почти каждый день

Утки могут быть интересны дачникам не только как помощники в огороде и источник мяса. Некоторые породы способны регулярно обеспечивать хозяев яйцами в течение всего теплого сезона.

«Есть такие породы, как индийский бегунок. Они несутся почти каждый день с весны до осени. Но важно помнить, что утка несет яйца сезонно, зимой кладка обычно прекращается», — отметил Сергей Ротанов.

То есть с весны до глубокой осени семья может получать свежие утиные яйца практически ежедневно. А зимой птица заслуженно отдыхает, и хозяевам не нужно думать о дополнительном освещении и обогреве для поддержания яйценоскости.

Два месяца — и мясо на столе

Для тех, кто рассматривает птицу как источник мяса, существуют специальные мясные кроссы. И здесь утки показывают результаты, которые заставят задуматься даже опытных птицеводов.

«Старт-53 или муларды растут очень быстро. За два месяца можно получить тушку весом около двух с половиной килограммов», — рассказал фермер.

Всего 60 дней — и на столе оказывается молодая утка весом 2,5 кг. Это означает, что за одно лето при желании можно вырастить несколько партий птицы, обеспечив семью мясом на всю зиму. Для сравнения: куры мясных пород к этому возрасту весят значительно меньше.

Один серьезный недостаток

Однако будущим владельцам стоит быть готовыми к неприятному сюрпризу. Утки, при всех их достоинствах, имеют одну особенность, которая может раздражать аккуратных хозяев.

«По сравнению с курами утки — грязнули. Они могут купаться в той же воде, из которой пьют, поэтому вокруг поилок всегда будет сырость», — предупредил эксперт.

Эта любовь к водным процедурам означает, что поилки придется менять чаще, а территорию вокруг них — чистить регулярно. Грязь и лужи будут неизбежны. Но, как отмечает многие владельцы, этот минус с лихвой перекрывается всеми преимуществами.

Вердикт фермера

Несмотря на единственный недостаток, утки остаются одним из самых удобных вариантов для дачного хозяйства. Они помогают бороться с вредителями, не наносят серьезного вреда грядкам, быстро растут и не требуют сложного ухода даже от начинающих птицеводов.

Идеальный расклад выглядит так: порода «индийский бегунок» — для круглосезонных яиц, а муларды или «Старт-53» — для быстрого мяса. И все это без дорогих кормов, антибиотиков и сложных ветеринарных процедур.