Кванты, руки и фундамент: эксперт рассказал, каким будет образование будущего
Специалист Федоров: умение учиться руками будет актуально в профессиях будущего
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Стремительное развитие квантовых технологий и искусственного интеллекта меняет требования к подготовке специалистов. Вице-президент Газпромбанка, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра (РКЦ) Алексей Федоров в беседе с корреспондентом Наука Mail на ПМЭФ объяснил, каким станет образование будущего. По его словам, одного этапа обучения уже недостаточно — профессиональные навыки потребуют регулярного обновления, а на первый план выйдет способность «учить руками».
Фундамент никто не отменял
Новые направления развиваются так быстро, что возникает соблазн отказаться от долгой фундаментальной подготовки в пользу коротких курсов. Однако Алексей Федоров предупреждает: это ошибка. По его убеждению, именно сильная база в естественнонаучных и технических дисциплинах позволяет специалисту быстрее адаптироваться к переменам и осваивать новые инструменты.
Эксперт советует выбирать образование в лучших университетах с крепкими профильными программами. Базис, на котором строится подготовка в области квантовых технологий или других передовых направлений, должен быть действительно твердым.
Модульное образование будущего
Но одного фундамента недостаточно. Федоров описывает модель, которая придет на смену классической системе: модульное образование. В ней сочетаются два уровня:
- Базис — фундаментальная научная подготовка, обеспечивающая долгосрочную конкурентоспособность;
- Надстройка — конкретные навыки, которые осваиваются через стажировки, короткие программы и курсы повышения квалификации.
Такой подход, по словам эксперта, позволяет сохранять глубокую научную подготовку, но при этом быстро получать компетенции для решения реальных задач.
Умение учиться руками
Особое значение в новой реальности приобретают не столько знания, сколько способы их применения. Федоров выделяет три ключевых качества специалиста будущего:
- способность самостоятельно браться за новую задачу;
- готовность пробовать, экспериментировать и проверять идеи;
- критическое мышление.
В эпоху бурного технологического развития именно «умение учиться руками» и критический взгляд на информацию выходят на первый план. Такой формат подготовки позволит специалистам быстро переключаться между новыми направлениями и оставаться востребованными, даже когда привычные технологии устареют. Ставка делается не на заученные алгоритмы, а на гибкость ума и готовность к постоянному росту.