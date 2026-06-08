Кванты, руки и фундамент: эксперт рассказал, каким будет образование будущего

Стремительное развитие квантовых технологий и искусственного интеллекта меняет требования к подготовке специалистов. Вице-президент Газпромбанка, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра (РКЦ) Алексей Федоров в беседе с корреспондентом Наука Mail на ПМЭФ объяснил, каким станет образование будущего. По его словам, одного этапа обучения уже недостаточно — профессиональные навыки потребуют регулярного обновления, а на первый план выйдет способность «учить руками».

Фундамент никто не отменял

Новые направления развиваются так быстро, что возникает соблазн отказаться от долгой фундаментальной подготовки в пользу коротких курсов. Однако Алексей Федоров предупреждает: это ошибка. По его убеждению, именно сильная база в естественнонаучных и технических дисциплинах позволяет специалисту быстрее адаптироваться к переменам и осваивать новые инструменты.

Эксперт советует выбирать образование в лучших университетах с крепкими профильными программами. Базис, на котором строится подготовка в области квантовых технологий или других передовых направлений, должен быть действительно твердым.

Модульное образование будущего

Но одного фундамента недостаточно. Федоров описывает модель, которая придет на смену классической системе: модульное образование. В ней сочетаются два уровня:

Базис — фундаментальная научная подготовка, обеспечивающая долгосрочную конкурентоспособность;

Надстройка — конкретные навыки, которые осваиваются через стажировки, короткие программы и курсы повышения квалификации.

Такой подход, по словам эксперта, позволяет сохранять глубокую научную подготовку, но при этом быстро получать компетенции для решения реальных задач.

Умение учиться руками

Особое значение в новой реальности приобретают не столько знания, сколько способы их применения. Федоров выделяет три ключевых качества специалиста будущего:

способность самостоятельно браться за новую задачу;

готовность пробовать, экспериментировать и проверять идеи;

критическое мышление.

В эпоху бурного технологического развития именно «умение учиться руками» и критический взгляд на информацию выходят на первый план. Такой формат подготовки позволит специалистам быстро переключаться между новыми направлениями и оставаться востребованными, даже когда привычные технологии устареют. Ставка делается не на заученные алгоритмы, а на гибкость ума и готовность к постоянному росту.