Лазер против сыворотки и народных средств: врач раскрыла, что быстрее уберет пигментацию
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Внезапно появившиеся темные участки на коже после 40 лет способны испортить настроение и подорвать уверенность в себе. Женщины скупают отбеливающие кремы, пробуют маски из петрушки и лимона, но пятна не уходят. Редакция REGIONS поговорила с врачом-дерматологом из подмосковного Подольска Ингой Журовой и составила рейтинг методов, которые действительно имеют доказанную эффективность.
Пигментные пятна не спрашивают разрешения. Они появляются на лице, руках и зоне декольте в самый неподходящий момент и прочно портят жизнь миллионам женщин после 40. Одни маскируют их тональными средствами, другие отправляются в пляс к косметологам, третьи тратят месяцы на сомнительные народные рецепты. Дерматолог из Подольска Инга Журова в беседе с REGIONS расставила все точки над i: одни методы работают, другие бесполезны, а третьи — откровенно опасны.
Откуда берутся темные враги
За цвет кожи отвечает пигмент меланин. Его производят клетки-меланоциты, чтобы защитить организм от агрессивного ультрафиолета. Когда солнечные лучи попадают на эпидермис, выработка меланина усиливается — так появляется загар. Но иногда этот механизм дает сбой. В некоторых зонах меланин начинает вырабатываться слишком активно, и вот уже на коже расцветают темные островки.
Врач выделила пять главных причин сбоя:
- Солнце. Ультрафиолет — главный провокатор номер один. Он запускает цепную реакцию, и при малейшей склонности к гиперпигментации пятна вылезают даже после короткой прогулки.
- Гормональные качели. Беременность (так называемая хлоазма), прием оральных контрацептивов, сбои в работе щитовидной железы и менопауза — все это способно спровоцировать появление пигментации.
- Возраст. С годами меланоциты распределяются в коже неравномерно, появляются старческие лентиго, которые в народе называют «гречкой».
- Воспаления и травмы. После акне, порезов, ожогов или агрессивных чисток на коже могут оставаться темные следы — поствоспалительная пигментация.
- Лекарства. Некоторые антибиотики, гормональные препараты и средства от малярии повышают светочувствительность кожи.
«Самая распространенная причина — солнце, но далеко не единственная, — поясняет Инга Журова. — Ко мне часто приходят пациентки, перепробовавшие десятки отбеливающих кремов. А пятна не проходят. Потому что причина — в гормонах или в том, что они вообще игнорируют SPF-защиту. Лечение всегда начинается с диагноза».
Профилактика: как не заработать проблему
Лучшая борьба с пигментацией — это профилактика. Дерматолог дала несколько жестких, но работающих советов.
Солнцезащитный крем теперь должен стать лучшим другом. Использовать его нужно каждый день, даже зимой и даже если на улице пасмурно. Ультрафиолет свободно проникает через облака и оконные стекла. Показатель SPF — не ниже 30, а лучше 50. Для зон с уже существующей пигментацией стоит выбирать кремы с физическими фильтрами (оксид цинка или диоксид титана).
Солярий под запретом. Это прямой путь не только к стойкой пигментации, но и к раку кожи. Всемирная организация здравоохранения официально относит солярии к канцерогенным факторам.
Нельзя травмировать кожу. Выдавливать прыщи — привычка, после которой остаются темные следы на месяцы. Также стоит отказаться от агрессивных скрабов с крупными абразивными частицами.
Гормональный фон нужно держать под контролем. Если женщина принимает оральные контрацептивы, стоит обсудить с гинекологом риск пигментации. При появлении пятен иногда достаточно сменить препарат.
«Если у вас светлая кожа от природы, вы любите загорать и имеете гормональные нарушения, вы в группе риска. Начинайте профилактику сейчас: SPF ежедневно, шляпы с полями в солнечную погоду, никаких соляриев. Пятна всегда легче предотвратить, чем потом выводить», — предупреждает Инга Журова.
Народные методы: лотерея с ожогами
Интернет пестрит рецептами: лимонный сок, петрушка, огурец, перекись водорода, сода. Редакция REGIONS попросила эксперта оценить их эффективность.
Лимонный сок действительно содержит кислоту, которая немного осветляет пятна. Но цена такого осветления высока: после лимона кожа становится сверхчувствительной к солнцу. Выход на улицу без защиты гарантирует ожог и усиление пигментации. Плюс чистая лимонная кислота агрессивна и провоцирует раздражение.
Петрушка и огурец безопасны, но почти бесполезны. Они дают легкий увлажняющий эффект, но на стойкую возрастную пигментацию не влияют никак.
Перекись водорода — мощный окислитель. Она способна осветлить кожу, но с огромным риском химического ожога, сухости и раздражения. Врачи не рекомендуют использовать ее на лице в принципе.
Сода — это абразив. Она царапает кожу, нарушает защитный барьер и не помогает от пигментации совершенно.
«Народные методы — это лотерея. Иногда они дают временный эффект, но чаще — раздражение и ожоги. Если пятно свежее и маленькое, можно попробовать щадящие аптечные средства. Но глубокая давняя пигментация народными рецептами не берется. Только потеря времени и денег», — отметила эксперт.
Аптечная косметика: рейтинг рабочих компонентов
На полках аптек и косметических магазинов сотни средств против пигментации. Дерматолог составила список ингредиентов, которые реально работают.
- Азелаиновая кислота. Осветляет пятна, борется с поствоспалительной пигментацией, подходит даже для чувствительной кожи.
- Койевая кислота. Блокирует фермент тирозиназу, участвующий в синтезе меланина. Эффективна, но может вызывать раздражение.
- Витамин C (L-аскорбиновая кислота). Мощный антиоксидант. Осветляет пигментацию, защищает от ультрафиолета и подтягивает коллаген. Для результата нужны сыворотки с концентрацией 10-20%.
- Ретинол и ретиноевая кислота. Ускоряют обновление клеток и выравнивают тон. Самые сильные компоненты, но требуют осторожности: вызывают шелушение и повышают чувствительность к солнцу.
- Арбутин. Природный компонент из листьев толокнянки. Работает мягче агрессивного гидрохинона, но и результат дает более скромный.
- Ниацинамид (витамин B3). Блокирует перенос меланина в клетки. Хорош для профилактики, не вызывает раздражения.
- Альфа-гидроксикислоты (гликолевая, молочная, миндальная). Отшелушивают ороговевший слой с избытком меланина.
«Назначать себе препараты самостоятельно — опасная затея, — предупреждает Инга Журова. — Сходите к доктору один раз. Он пропишет то, что подойдет именно вашей коже».
Профессиональная артиллерия: когда кремы бессильны
Если косметика не справляется, в дело вступает тяжелая артиллерия. Процедуры, которые проводятся только в кабинете врача.
- Химические пилинги (гликолевый, миндальный, комбинированный). Отшелушивают верхний слой кожи вместе с пигментом.
- Лазерная шлифовка. Разрушает меланин внутри пятна. Очень эффективно, но дорого и требует недели реабилитации.
- Фототерапия (IPL). Световые импульсы дробят пигмент. Хорошо работает на светлых, неглубоких пятнах.
- Криотерапия (жидкий азот). Применяется для единичных пятен, но может оставить на их месте белый рубец.
Важный момент: все эти процедуры должен проводить только врач-дерматолог или косметолог с высшим медицинским образованием.
Красные флаги: когда пятно смертельно опасно
Подавляющее большинство пигментных пятен безопасны. Но есть признаки, при которых нужно хватать паспорт и бежать к дерматологу. Пятно подозрительно, если:
- оно окрашено неравномерно (есть и темные, и светлые участки);
- его края неровные, «рваные», а не круглые;
- оно быстро растет или меняет форму;
- на его поверхности появились корки, трещины или кровь;
- оно чешется, болит или воспалилось;
- человеку за 40, и он заметил новое темное образование.
Это могут быть симптомы меланомы — агрессивной формы рака кожи. Время здесь играет против пациента.
По словам Журовой, если пятно изменилось за несколько месяцев, то визит к врачу откладывать нельзя. Она подчеркнула, что меланома на ранней стадии лечится успешно.