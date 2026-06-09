Лазер против сыворотки и народных средств: врач раскрыла, что быстрее уберет пигментацию

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]

Внезапно появившиеся темные участки на коже после 40 лет способны испортить настроение и подорвать уверенность в себе. Женщины скупают отбеливающие кремы, пробуют маски из петрушки и лимона, но пятна не уходят. Редакция REGIONS поговорила с врачом-дерматологом из подмосковного Подольска Ингой Журовой и составила рейтинг методов, которые действительно имеют доказанную эффективность.

Пигментные пятна не спрашивают разрешения. Они появляются на лице, руках и зоне декольте в самый неподходящий момент и прочно портят жизнь миллионам женщин после 40. Одни маскируют их тональными средствами, другие отправляются в пляс к косметологам, третьи тратят месяцы на сомнительные народные рецепты. Дерматолог из Подольска Инга Журова в беседе с REGIONS расставила все точки над i: одни методы работают, другие бесполезны, а третьи — откровенно опасны.

Откуда берутся темные враги

За цвет кожи отвечает пигмент меланин. Его производят клетки-меланоциты, чтобы защитить организм от агрессивного ультрафиолета. Когда солнечные лучи попадают на эпидермис, выработка меланина усиливается — так появляется загар. Но иногда этот механизм дает сбой. В некоторых зонах меланин начинает вырабатываться слишком активно, и вот уже на коже расцветают темные островки.

Врач выделила пять главных причин сбоя:

  • Солнце. Ультрафиолет — главный провокатор номер один. Он запускает цепную реакцию, и при малейшей склонности к гиперпигментации пятна вылезают даже после короткой прогулки.
  • Гормональные качели. Беременность (так называемая хлоазма), прием оральных контрацептивов, сбои в работе щитовидной железы и менопауза — все это способно спровоцировать появление пигментации.
  • Возраст. С годами меланоциты распределяются в коже неравномерно, появляются старческие лентиго, которые в народе называют «гречкой».
  • Воспаления и травмы. После акне, порезов, ожогов или агрессивных чисток на коже могут оставаться темные следы — поствоспалительная пигментация.
  • Лекарства. Некоторые антибиотики, гормональные препараты и средства от малярии повышают светочувствительность кожи.

«Самая распространенная причина — солнце, но далеко не единственная, — поясняет Инга Журова. — Ко мне часто приходят пациентки, перепробовавшие десятки отбеливающих кремов. А пятна не проходят. Потому что причина — в гормонах или в том, что они вообще игнорируют SPF-защиту. Лечение всегда начинается с диагноза».

Профилактика: как не заработать проблему

Лучшая борьба с пигментацией — это профилактика. Дерматолог дала несколько жестких, но работающих советов.

Солнцезащитный крем теперь должен стать лучшим другом. Использовать его нужно каждый день, даже зимой и даже если на улице пасмурно. Ультрафиолет свободно проникает через облака и оконные стекла. Показатель SPF — не ниже 30, а лучше 50. Для зон с уже существующей пигментацией стоит выбирать кремы с физическими фильтрами (оксид цинка или диоксид титана).

Солярий под запретом. Это прямой путь не только к стойкой пигментации, но и к раку кожи. Всемирная организация здравоохранения официально относит солярии к канцерогенным факторам.

Нельзя травмировать кожу. Выдавливать прыщи — привычка, после которой остаются темные следы на месяцы. Также стоит отказаться от агрессивных скрабов с крупными абразивными частицами.

Гормональный фон нужно держать под контролем. Если женщина принимает оральные контрацептивы, стоит обсудить с гинекологом риск пигментации. При появлении пятен иногда достаточно сменить препарат.

«Если у вас светлая кожа от природы, вы любите загорать и имеете гормональные нарушения, вы в группе риска. Начинайте профилактику сейчас: SPF ежедневно, шляпы с полями в солнечную погоду, никаких соляриев. Пятна всегда легче предотвратить, чем потом выводить», — предупреждает Инга Журова.

Народные методы: лотерея с ожогами

Интернет пестрит рецептами: лимонный сок, петрушка, огурец, перекись водорода, сода. Редакция REGIONS попросила эксперта оценить их эффективность.

Лимонный сок действительно содержит кислоту, которая немного осветляет пятна. Но цена такого осветления высока: после лимона кожа становится сверхчувствительной к солнцу. Выход на улицу без защиты гарантирует ожог и усиление пигментации. Плюс чистая лимонная кислота агрессивна и провоцирует раздражение.

Петрушка и огурец безопасны, но почти бесполезны. Они дают легкий увлажняющий эффект, но на стойкую возрастную пигментацию не влияют никак.

Перекись водорода — мощный окислитель. Она способна осветлить кожу, но с огромным риском химического ожога, сухости и раздражения. Врачи не рекомендуют использовать ее на лице в принципе.

Сода — это абразив. Она царапает кожу, нарушает защитный барьер и не помогает от пигментации совершенно.

«Народные методы — это лотерея. Иногда они дают временный эффект, но чаще — раздражение и ожоги. Если пятно свежее и маленькое, можно попробовать щадящие аптечные средства. Но глубокая давняя пигментация народными рецептами не берется. Только потеря времени и денег», — отметила эксперт.

Аптечная косметика: рейтинг рабочих компонентов

На полках аптек и косметических магазинов сотни средств против пигментации. Дерматолог составила список ингредиентов, которые реально работают.

  • Азелаиновая кислота. Осветляет пятна, борется с поствоспалительной пигментацией, подходит даже для чувствительной кожи.
  • Койевая кислота. Блокирует фермент тирозиназу, участвующий в синтезе меланина. Эффективна, но может вызывать раздражение.
  • Витамин C (L-аскорбиновая кислота). Мощный антиоксидант. Осветляет пигментацию, защищает от ультрафиолета и подтягивает коллаген. Для результата нужны сыворотки с концентрацией 10-20%.
  • Ретинол и ретиноевая кислота. Ускоряют обновление клеток и выравнивают тон. Самые сильные компоненты, но требуют осторожности: вызывают шелушение и повышают чувствительность к солнцу.
  • Арбутин. Природный компонент из листьев толокнянки. Работает мягче агрессивного гидрохинона, но и результат дает более скромный.
  • Ниацинамид (витамин B3). Блокирует перенос меланина в клетки. Хорош для профилактики, не вызывает раздражения.
  • Альфа-гидроксикислоты (гликолевая, молочная, миндальная). Отшелушивают ороговевший слой с избытком меланина.

«Назначать себе препараты самостоятельно — опасная затея, — предупреждает Инга Журова. — Сходите к доктору один раз. Он пропишет то, что подойдет именно вашей коже».

Профессиональная артиллерия: когда кремы бессильны

Если косметика не справляется, в дело вступает тяжелая артиллерия. Процедуры, которые проводятся только в кабинете врача.

  • Химические пилинги (гликолевый, миндальный, комбинированный). Отшелушивают верхний слой кожи вместе с пигментом.
  • Лазерная шлифовка. Разрушает меланин внутри пятна. Очень эффективно, но дорого и требует недели реабилитации.
  • Фототерапия (IPL). Световые импульсы дробят пигмент. Хорошо работает на светлых, неглубоких пятнах.
  • Криотерапия (жидкий азот). Применяется для единичных пятен, но может оставить на их месте белый рубец.

Важный момент: все эти процедуры должен проводить только врач-дерматолог или косметолог с высшим медицинским образованием.

Красные флаги: когда пятно смертельно опасно

Подавляющее большинство пигментных пятен безопасны. Но есть признаки, при которых нужно хватать паспорт и бежать к дерматологу. Пятно подозрительно, если:

  • оно окрашено неравномерно (есть и темные, и светлые участки);
  • его края неровные, «рваные», а не круглые;
  • оно быстро растет или меняет форму;
  • на его поверхности появились корки, трещины или кровь;
  • оно чешется, болит или воспалилось;
  • человеку за 40, и он заметил новое темное образование.

Это могут быть симптомы меланомы — агрессивной формы рака кожи. Время здесь играет против пациента.

По словам Журовой, если пятно изменилось за несколько месяцев, то визит к врачу откладывать нельзя. Она подчеркнула, что меланома на ранней стадии лечится успешно.

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