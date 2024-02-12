Ледяной дождь и гололедица ожидаются в Московском регионе в понедельник

Сегодня столичный регион окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, сообщил в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Москве и Подмосковье, указал синоптик, ожидается облачная и снежная погода, местами пройдут ледяные дожди, на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха в Московской области составит от плюс одного до минус четырех градусов, в столице — от нуля до минус двух градусов.

Ветер будет юго-восточного и восточного направлений со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, добавил Леус, составит семьсот сорок два миллиметра ртутного столба. Такие показатели ниже нормы.

Ранее метеоролог Александр Ильин рассказал, когда в Московском регионе прекратятся снегопады.