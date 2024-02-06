Метеоролог Ильин назвал сроки окончания сильных снегопадов в Московском регионе
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам метеоролога Александра Ильина, в столичном регионе стартовали сильные снегопады, тем не менее продлятся они недолго, жителей ждет резкая смена погоды на текущей неделе. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он отметил, что через Подмосковье по юго-западу и западу пройдет циклон из Восточной Европы, который уйдет потом на среднюю Волгу.
По мнению синоптика, сильнее всего осадки могут затронуть Серпухов и Каширу, где добавится от четырех до шести сантиметров снежного покрова.
Он добавил, что к концу недели на смену снегопадам придут морозы до -20 °С.