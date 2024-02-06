Метеоролог Ильин назвал сроки окончания сильных снегопадов в Московском регионе

По словам метеоролога Александра Ильина, в столичном регионе стартовали сильные снегопады, тем не менее продлятся они недолго, жителей ждет резкая смена погоды на текущей неделе. Об этом сообщает « Вечерняя Москва» .

Он отметил, что через Подмосковье по юго-западу и западу пройдет циклон из Восточной Европы, который уйдет потом на среднюю Волгу.

По мнению синоптика, сильнее всего осадки могут затронуть Серпухов и Каширу, где добавится от четырех до шести сантиметров снежного покрова.

Он добавил, что к концу недели на смену снегопадам придут морозы до -20 °С.