Легализация самостроев позволила вовлечь в налоговый оборот Подмосковья более ста миллионов рублей

В 2023 году в Подмосковье благодаря легализации самовольных построек удалось вовлечь в налоговый оборот почти 115 миллионов рублей, сообщили в областном Главгосстройнадзоре.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности за год удалось выявить более тысячи незаконных построек, 640 из них привели в соответствие с градостроительными нормами, 132 — ликвидировали. Сейчас на контроле Главгосстройнадзора региона находятся 1,6 тысячи самостроев. Большинство объектов зафиксированы в Солнечногорске, Дмитровском, Раменском, Мытищах и Балашихе. Отметим, что получить информацию об объектах самовольного строительства можно найти в сервисе «Подмосковные стройки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.