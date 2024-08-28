Легко и дома: как лучше всего приготовить опята

Многие любители «тихой охоты» зачастую собирают столько грибов, что их приходится раздавать знакомым. Самые популярные осенние экземпляры — опята. Опытная домохозяйка Елена Боскина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как лучше всего приготовить эти грибы, чтобы лакомиться ими даже зимой.

По ее словам, идеальный вариант — замариновать собранные опята. Для этого грибы нужно отварить в хорошо соленой воде, а потом тщательно промыть.

«Это очень важный пункт. По пропорциям — на один литр воды одна столовая ложка соли, две столовые ложки сахара и пять горошин черного перца», — объяснила Боскина.

Также необходимо добавить гвоздику — три штуки, один лавровый лист и восемь столовых ложек уксуса.

«Все это варить в течение 25 минут и в кипящем состоянии залить в подготовленные банки. Закатать и убрать в темное место. Если грибов много, то можно разделить их на два-три подхода», — заключила она.

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