Лекции в честь Всемирного дня защиты прав потребителей пройдут в Подмосковье

Общество

Фото: [Дмитрий Белицкий]

Тематические лекции в честь Всемирного дня защиты прав потребителей будут организованы в регионе, сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

Праздник отмечается пятнадцатого марта. В этом году он посвящен использованию искусственного интеллекта.

По словам Фаевской, в образовательных учреждениях в муниципалитетах региона будут проведены мероприятия, нацеленные на повышение правовой грамотности потребителей.

В ходе занятий слушателям расскажут, что такое искусственный интеллект, как он может защитить права потребителей, какие угрозы может нести его использование злоумышленниками. Также специалисты расскажут об основном законе, защищающем права потребителей.

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Уполномоченный по правам человека в Московской области