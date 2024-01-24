Лесная охрана Подмосковья выявила более пятидесяти нарушений лесного законодательства с начала года

С начала 2024 года Лесная охрана провела более 1,2 тысячи патрулирований земель государственного лесного фонда Подмосковья, в ходе них удалось выявить 55 нарушений лесного законодательства. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«В рейды выходили сотрудники лесной охраны и правоохранительных органов, представители местных администраций, казачьих сообществ, общественные лесные инспектора и волонтеры», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Наибольшее число нарушений за этот период выявили на территории Звенигородского, Истринского, Виноградовского, Волоколамского и Дмитровского лесничеств. Чаще всего они были связаны с нарушениями Правил санитарной безопасности в лесах. Отметим, что за это гражданам грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.