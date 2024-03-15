Лесных пожарных в Подмосковье застраховали от несчастных случаев

Более 400 лесных пожарных, работающих на 27 лесопожарных станциях Подмосковья, застраховали от несчастных случаев во время тушения лесных пожаров, страховая сумма на каждого из них составила 350 тысяч рублей. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Страхование производится в целях повышения социальных гарантий работников подмосковных лесопожарных формирований, осуществляющих предупреждение и ликвидацию лесных пожаров», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В комитете уточнили, что страхование коснулось лесных пожарных, бригадиров лесопожарных групп, водителей пожарных автоцистерн и других сотрудников областных государственных учреждений. Для оформления процедуры у них должны были быть действующие документы (свидетельства), которые подтверждают прохождение обучения в соответствии с профессиональным стандартом «лесной пожарный». Кроме того, в их трудовые обязанности должно входить выполнение работ по тушению лесных пожаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.