Лесопарк находится около Федерального детского реабилитационного центра в Подольске преобразится

В этом году планируется завершить работы по благоустройству лесопарка, который находится около Федерального детского реабилитационного центра в Подольске, в рамках программы «Парки в лесу». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Глава ведомства Михаил Хайкин рассказал, что в этом году в регионе запланировано провести работы по благоустройству 12 лесопарков. Основная особенность благоустройства лесных зон — это минимальное вмешательство в природу. Ведь при благоустройстве лесопарков важно не только создать оптимальные условия для комфортного отдыха, но и сохранить природную среду.

Общая площадь благоустройства лесопарка рядом с ФДРЦ составляет 5 гектаров. В ходе благоустройства будут проложены новые пешеходные дорожки и произведено озеленение пространства. На территории появятся спортивно-оздоровительные площадки с оборудованием для МГН, детские площадки, зоны тихого отдыха, скамейки и урны. Лесопарк примет первых гостей уже в августе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал расчистку почти тридцать водоемов в Подмосковье в этом году.