Губернатор Воробьев: почти тридцать водоемов расчистят в Подмосковье в этом году

В 2024 году в Подмосковье расчистят 27 водоемов, в том числе, 14 объектов, включенных в программу «100 прудов и озер», и 13 прудов, которые вызывают наибольшую обеспокоенность жителей. Последние приведут в порядок по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Наше Подмосковье — это природа, уютные места для отдыха на природе, семьей, с детьми. Это и пляжи, и набережные, и благоустроенные лесопарки. Скоро лето, а значит и наши жители, и гости будут много времени проводить у водоемов. У нас в Подмосковье почти две тысячи озер, тысяча прудов, около 130 обводненных карьеров. Каждый год их посещают порядка 15 миллионов человек. Наша задача — сделать так, чтобы отдых у воды был комфортный и безопасный», — подчеркнул губернатор.

В рамках работы по расчистке водоемов специалисты с помощью спецтехники проведут окос камыша, сбор мусора с зеркала воды и дна, удаление воздушно-капельной растительности с водной глади, удаление аварийно-опасных деревьев из водного объекта. За последние три года в регионе уже удалили более 1,1 тысячи аварийно-опасных сухостойных деревьев, утилизировали более 2,5 тысячи тонн мусора, извлекли 460 покрышек и автомобиль.

Напомним, что по итогам голосования, которое проходило на портале «Добродел», в 2024 году будут расчищены озеро Святое в Егорьевске, пруд в Дедовске, Холодный пруд в Клину, пруд без названия в Наро-Фоминском округе, Клинниковский пруд в Пушкинском, пруд на реке Истья вблизи поселка Новая Ольховка Наро-Фоминского округа, русловое озеро Глубокое в районе села Ивановское в Ступино, пруд в районе деревни Митрополье в Пушкинском округе, пруд на реке Каширка в поселке Михнево в Ступино и другие водоемы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.