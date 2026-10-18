Летучие мыши уже засыпают: как животные в Москве переживут зиму

Животные, птицы и насекомые по-разному готовятся к наступлению холодов. В московских лесопарках ежи, летучие мыши, барсуки, енотовидные собаки и орешниковые сони постепенно снижают активность и готовятся к зимней спячке. Об этом РИА Новости сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Ежи в это время стараются как можно больше есть, чтобы накопить энергию на долгие месяцы. Для благополучной зимовки им необходимо набрать вес не менее 750 граммов. Во время спячки температура тела зверька опускается примерно до двух градусов тепла, а дыхание и сердцебиение значительно замедляются.

Некоторые летучие мыши уже впали в состояние анабиоза. Для зимовки они выбирают дупла деревьев, трещины в зданиях и пространства под крышами домов. Барсуки, енотовидные собаки и орешниковые сони тоже готовятся к периоду малой активности. Перед тем как окончательно обосноваться в укрытиях, животные могут появляться неподалеку от своих нор и дупел.

Многие земноводные и пресмыкающиеся уже пережидают холода в укромных местах. Тритоны, лягушки и змеи погрузились в глубокую спячку и пробудятся лишь с приходом весеннего тепла. Не остаются в стороне и насекомые: пчелы, осы и шмели также переходят в состояние покоя, позволяющее пережить неблагоприятный сезон.

Зимняя спячка и снижение активности помогают животным экономить энергию в период, когда становится холоднее, а доступной пищи — меньше. Для успешной зимовки им важно найти подходящее укрытие и подготовиться к длительному периоду без привычной активности.

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