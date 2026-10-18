От похода за грибами до встречи с медведем: почему собаку нужно держать на поводке

Прогулка по лесу с собакой без поводка может закончиться опасной встречей с медведем. Почувствовав хищника, питомец способен броситься на него с лаем, а затем в панике побежать обратно к хозяину, увлекая за собой разъяренного зверя. Об этом РИА Новости рассказал директор Кавалеровского филиала «Приморского лесничества» Артем Колесник.

По словам специалиста, именно поэтому во время походов за грибами и ягодами собаку необходимо держать на поводке. Свободно бегающий питомец может самостоятельно приблизиться к медведю, спровоцировать его и подвергнуть опасности не только себя, но и человека.

Колесник также объяснил, как действовать, если собака уже вступила в схватку с хищником. По его словам, нельзя бежать к животным и пытаться разнять их: это может подвергнуть человека дополнительному риску.

Вместо этого специалист советует попытаться отпугнуть медведя громкими криками и шумом. В качестве средства отпугивания он также назвал фальшфейер. После этого необходимо отступить в безопасное место, не пытаясь физически вмешиваться в схватку.

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