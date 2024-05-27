Льготники Подмосковья получили более ста тысяч социальных карт с начала года
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
С начала 2024 года льготные категории граждан в Подмосковье получили более 100 тысяч социальных карт, которые позволяют пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте Москвы и области. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«По цифровому формату соцкарты или социальному паспорту также можно получить скидки и льготы в магазинах, аптеках, музеях и парках. Всего в Подмосковье уже свыше 2,4 миллиона льготников регулярно пользуются соцкартами», — уточнила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
В ведомстве напомнили, что на получение соцкарт могут претендовать пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны труда и дети-сироты. Подать заявление для этого можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.