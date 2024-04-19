Личный прием граждан по вопросам здравоохранения пройдет в приемной Правительства Подмосковья
Фото: [Валентина Филиппова/Подмосковье сегодня]
В Подмосковье 23 апреля с 10:00 до 15:00 состоится личный прием граждан по актуальным вопросам в сфере здравоохранения, с которыми они обращаются к губернатору Московской области Андрею Воробьеву и в Правительство Московской области.
Личный прием проведут в приемной областного Правительства, Министерстве здравоохранения Московской области, администрациях округов, общественных приемных исполнительных органов региона в муниципальных образованиях. Подробности можно узнать здесь. Отметим, что приемная расположена в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, дом 4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция «В».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.