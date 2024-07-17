Лидер ПМР Красносельский заявил о террористической угрозе Приднестровью

Террористическая угроза Приднестровской Молдавской республике сохраняется и властям республики расслабляться не приходится. Противников суверенитета хватает, особенно со стороны соседней Украины, заявил в беседе с РИА Новости президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский.

Со слов собеседника агентства, ситуация держится напряженной практически с самого начала Россией спецоперации на Украине. Власти в Киеве продолжают устраивать провокации с беспилотниками на границей с Приднестровьем, отметил Красносельский.

«Ситуация остается напряженной, поскольку есть негативные факторы. Первый - сохраняющаяся террористическая угроза Приднестровью. Начавшаяся в 2022 году серия нападений на различные объекты на территории республики, к сожалению, продолжилась в этом году атаками дронов на наши воинские части», — сказал лидер Приднестровья.

Красносельский подчеркнул, что по понятным причинам сфере безопасности руководством непризнанной республики уделяется особое внимание. В любом случае, как добавил он, любое поползновение на суверенитет и безопасность граждан ПМР будет жестко пресекаться.

«Мировое сообщество, в том числе профильные международные организации, продолжают закрывать глаза на угрозы терактов в Приднестровье», — указал глава республики.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон объяснил, почему Украина до сих пор еще не напала на Приднестровье.