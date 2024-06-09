Додон объяснил, почему Украина до сих пор еще не напала на Приднестровье

Глава партии социалистов и бывший президент Молдавии Игорь Додон на полях ПМЭФ дал интервью РИА Новости, в котором сделал сенсационное заявление. По словам политика, киевский режим спит и видит как напасть на непризнанное Приднестровье.

Собеседник агентства отметил, что в нынешней Украине стремление устроить маленькую победоносную войну бродит давно в головах властей. Однако Киев останавливает тот факт, что Приднестровье де-юре все таки регион Молдавии.

«Если Приднестровье было бы независимое, как они хотели последние 25 лет, я говорил Красносельскому (глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики - прим. ред.), когда мы встречались, будучи президентом, я ему говорил, что единственная гарантия безопасности для Приднестровья - быть частью Молдовы», — сказал Додон.

Экс-президент Молдавии добавил, что, если бы не необходимость получить разрешение официального Кишинева, то Киев стопроцентно напал бы на Приднестровье уже два года назад с начала СВО.

«Поэтому угроза есть, но я уверен, что украинцы для того, чтобы начать вот это приключение, им нужно согласие Кишинева. Иначе это агрессия против независимой страны Республики Молдова, частью которой является Приднестровье», — резюмировал политик.

Ранее сообщалось, что глава Гагаузии Гуцул заявила о крепкой дружбе народа Молдавии с Россией.