Лихач на востоке Москвы сбил насмерть ждавшего общественный транспорт пешехода

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 21 января, на остановке на Перовском шоссе в Москве. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, мужчина на полной скорости снес мачту городского освещения, после чего сбил с ног человека.

Водитель, ехавший с ним пассажир и пешеход были экстренно госпитализированы в ближайшую клинику. Первые два выжили, а последний скончался на руках у медиков от полученных травм.

«В результате ДТП на месте от полученных телесных повреждений погиб пешеход, а также пострадали водитель и пассажир автомобиля, которые госпитализированы», — говорится в аккаунте надзорного ведомства в соцсетях.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Минтрансе Подмосковья призвали автомобилистов быть аккуратными на дорогах во время снегопадов.