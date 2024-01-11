В Минтрансе Подмосковья призвали автомобилистов быть аккуратными на дорогах во время снегопада
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Снегопад и ветер ухудшили видимость на дорогах Подмосковья, поэтому водителям следует быть особенно аккуратными и внимательными, предупредили в пресс-службе областного Минтранса.
В непогоду можно не заметить пешехода или другое транспортное средство, напомнили в ведомстве. Это может привести к ДТП.
Автомобилистов призвали заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, быть осторожными при парковке, не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию, а также плавно тормозить, чтобы избежать заносов.
В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры посоветовали жителям региона по возможности минимизировать поездки на личном транспорте.
Ранее сообщалось, что в столичном регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.