Липецк в огне: сразу четыре вражеских беспилотника атаковали металлургический комбинат
Фото: [скриншот с видео]
Очевидцы в Липецке сообщают в соцсетях о мощной атаке беспилотников по металлургическому комбинату.
По словам местных жителей, в небе перед атакой насчитывалось до четырех беспилотных летательных аппаратов. Сейчас в районе НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) сильный пожар.
Комментариев местных властей и Минобороны РФ по факту произошедшего в Липецке пока не поступало..
Ранее сообщалось, что перед пожаром на НЛМК в небе были слышны звуки беспилотников, а также работы по ним средств противоракетной обороны.