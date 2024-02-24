Липецк в огне: сразу четыре вражеских беспилотника атаковали металлургический комбинат

Очевидцы в Липецке сообщают в соцсетях о мощной атаке беспилотников по металлургическому комбинату.

По словам местных жителей, в небе перед атакой насчитывалось до четырех беспилотных летательных аппаратов. Сейчас в районе НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) сильный пожар.

Комментариев местных властей и Минобороны РФ по факту произошедшего в Липецке пока не поступало..

Ранее сообщалось, что перед пожаром на НЛМК в небе были слышны звуки беспилотников, а также работы по ним средств противоракетной обороны.