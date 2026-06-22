Лишаются юридической силы: какие документы нельзя подписать без нотариуса

Некоторые документы требуют обязательного нотариального удостоверения — без него они лишаются юридической силы. Юрист Сергей Денисенко рассказал интернет‑изданию «Подмосковье сегодня», когда вмешательство нотариуса требуется по закону и как это защищает стороны.

Какие документы нужно подписывать с юристом

С января 2025 года обязательному нотариальному удостоверению подлежит договор дарения недвижимости. Это правило распространяется даже на близких родственников, сообщил эксперт.

Нотариус также обязателен при продаже доли в праве общей собственности на жилое помещение — например, комнаты в коммунальной квартире или доли в частном доме. Исключение: все совладельцы продают свои доли одновременно по одному договору.

Обязательное участие нотариуса требуется и при сделках с участием несовершеннолетних, лиц с ограниченной дееспособностью или подопечных органов опеки — например, при отчуждении их недвижимости или распоряжении имуществом в условиях опеки.

Круг семейных документов, требующих нотариального удостоверения, включает брачный договор, соглашение о разделе общего имущества супругов и определении долей, а также соглашение об уплате алиментов. После нотариального удостоверения они приобретают силу исполнительного документа.

«Исключительно у нотариуса оформляются также завещание, наследственный договор и договор ренты, в том числе пожизненной, когда имущество передается в обмен на содержание и уход», — добавил Денисенко.

Зачем нужен нотариус

Нотариус выступает как представитель государства и обеспечивает юридическую безопасность сделки. Он проверяет личность и дееспособность сторон, выявляет возможные ограничения (аресты, ипотека), анализирует документы на наличие обременений, убеждается в законности условий и в том, что сделки не нарушают права третьих лиц. Также нотариус подтверждает добровольность действий и подлинность подписей.

«Участие нотариуса защищает от мошенничества, подтверждает добрую волю сторон и снижает риск оспаривания сделки в суде. Практический плюс: если нотариус сам подает документы на регистрацию, срок оформления часто сокращается до одного рабочего дня. Кроме того, все удостоверенные у нотариуса сделки хранятся в его архиве, и при утрате документа можно получить дубликат», — отметил собеседник издания.

Согласно открытому реестру Министерства юстиции РФ, в Московской области работают 1076 нотариусов. Выбрать специалиста и удобное время приема можно через портал «Госуслуги».

С 1 июля россияне смогут проводить сделки с недвижимость по новым правилам — по биометрии. Зарегистрировать право собственности можно будет без посещения ведомств.