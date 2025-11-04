Листериоз от макарон убил шесть человек: что стало причиной

В США зафиксирована вспышка листериоза, связанная с зараженными полуфабрикатами из пасты. По данным NBC News, в результате заболевания шесть человек погибли, 25 госпитализированы, передает РЕН ТВ .

Инфекция распространяется через продукты питания, в том числе мясо, овощи, а также контакт с животными и их шерстью. Листериоз может вызывать тяжелые осложнения: пневмонию, гепатит, менингит и приводить к выкидышу у беременных.

По информации источника, с 25 сентября зарегистрировано семь новых случаев заболевания в трех штатах, зафиксированы две новые смерти. Вспышка началась в июне 2025 года и вызвала массовый отзыв готовых к употреблению макаронных изделий от поставщика Nate’s Fine Foods. На данный момент случаи листериоза зарегистрированы в 18 штатах.

