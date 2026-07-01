Листок из Заполярья: школьное письмо спасло дух бойца СВО из Балашихи

Участник специальной военной операции из Балашихи с позывным «Архип» рассказал, что помогает ему держаться в самых сложных ситуациях. Секрет оказался прост: уже четыре года боец носит в военном билете письмо от незнакомого школьника из Мурманска, считая этот листок главным талисманом.

Служба в 126-м полку 71-й дивизии закалила характер бойца, но признается: ни боевая выучка, ни окопный опыт не сравнятся по силе с искренней поддержкой из тыла. Находясь в краткосрочном отпуске в Балашихе, военнослужащий помогает местному фонду «Защита» собирать гуманитарную помощь и вспоминает, как несколько лет назад в составе посылки пришло детское письмо из Мурманска.

Содержание того самого послания «Архип» держит в строжайшей тайне — говорит, боится сглазить свою удачу. Однако факт остается фактом: пожелтевший листок от шестиклассника всегда находится рядом с главным армейским документом и, по словам солдата, не раз отводил беду.

«Дети шлют нам эти письма, рисунки, конфеты. Мы потом собираемся по вечерам, завариваем чай и читаем их послания вслух. У всех дома остались семьи, дети, и каждое такое письмо мысленно возвращает нас к родным очагам хотя бы на несколько минут», — признается военнослужащий.

Искренность заполярного школьника подарила бойцу дополнительную мотивацию. Он дал слово, что сразу после победы поедет в Мурманск, разыщет ту самую школу и лично пожмет руку автору послания.

Живут на передовой и свои «психологи» — брошенные кошки и собаки, которые прибиваются к позициям. У самого «Архипа» в блиндаже поселился кот Рыжий. Забота о пушистых обитателях помогает солдатам отвлечься от тревог, поэтому корм и лекарства для животных волонтеры Балашихи регулярно включают в гуманитарные грузы.

Сам себя героем «Архип» не называет. Для него служба — это мужская работа, которую делают плечом к плечу, ради одной цели: однажды приехать в далекий Мурманск, показать сохраненный листок и сказать: «Я вас не забыл».