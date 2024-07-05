Ливень, град и жара до 33 градусов ожидаются сегодня в Москве и Подмосковье

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут сильный ливень и град, возможны грозы.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати восьми до тридцати трех градусов тепла, в Москве — от тридцати до тридцати двух градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет юго-восточного и южного направлений со скоростью от восьми до тринадцати метров в секунду, при грозе порывы могут увеличиться до двадцати семи метров в секунду.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, будет в норме и составит семьсот сорок два миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова посоветовала не оставлять личный транспорт на открытых парковках во время сильного ветра.