Ливень, град и жара до 33 градусов ожидаются сегодня в Москве и Подмосковье
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут сильный ливень и град, возможны грозы.
Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати восьми до тридцати трех градусов тепла, в Москве — от тридцати до тридцати двух градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер будет юго-восточного и южного направлений со скоростью от восьми до тринадцати метров в секунду, при грозе порывы могут увеличиться до двадцати семи метров в секунду.
Атмосферное давление, по данным метеорологов, будет в норме и составит семьсот сорок два миллиметра ртутного столба.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова посоветовала не оставлять личный транспорт на открытых парковках во время сильного ветра.