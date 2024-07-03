Метеоролог Позднякова раскрыла опасности, которые таит ожидаемый в пятницу шторм в столичном регионе

В предстоящую пятницу в Московском регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий: шквалистый ветер, гроза и сильные ливни. Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что опасно делать в этот период. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, пятница станет переломной в столичной погоде, поскольку резко ухудшатся климатические условия. Ожидается усиление ветра до 25 м/с, что может привести к падению деревьев, а также ожидаются осадки, которые будут сопровождаться грозами, при которых весьма опасно находиться на открытых пространствах, особенно у воды.

Метеоролог добавила, что в период гроз и шквалистого ветра очень опасно выбегать на улицу с зонтом, а также оставлять личный транспорт на открытых парковках, так как в случае ЧП деревья могут обрушиться на них.