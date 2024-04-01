Любимова: спада посещаемости культурных учреждений после теракта в «Крокусе» нет

Резкого спада посещаемости российских культурных учреждений после теракта в «Крокусе» не наблюдается. Соответствующее заявление сделала глава российского Минкультуры Ольга Любимова, ее слова передает информационное агентство ТАСС .

По словам министра, сильного спада посещаемости культурных мест в России не ощущается, а посещаемость музеев не упала вовсе. В случае с концертами, бывают случаи, когда люди отказываются «из-за настроения», рассказала Любимова.

Она подчеркнула, что случаи возврата билетов не обрели массового характера после теракта, поэтому каких-то нововведений в данной области обсуждать и вводить не пришлось. Кроме того, зачастую в таких учреждениях имеется гибкая система для возврата билетов, заключила Любимова.

Ранее РФ потребовала от Киева ареста всех причастных к теракту в «Крокусе».