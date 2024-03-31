Россия требует от Украины ареста главы СБУ Малюка и всех причастных к теракту в «Крокусе» —МИД РФ

Проведенные следственные действия по теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» указывают, что следы ведут непосредственно на Украину, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва Россия требует от Украины немедленного ареста всех причастных к нападению на «Крокус», а также главы СБУ Малюка, признавшего ранее в беседе со СМИ организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года.

«Россия требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности и возместить причиненный жертвам ущерб», — цитирует ТАСС заявление МИД РФ.

Там также подчеркнули, в случае нарушения Украиной взятых на себя обязательств по антитеррористическим конвенциям, это повлечет ха собой неминуемую ответственность.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Число погибших от теракта в «Крокусе» составляет более 140 человек, и более 500 пострадали. Сейчас спасательная операция в концертном зале уже завершена.

Посольства Болгарии, США, Швеции, Венгрии, Германии в Москве, и дипмиссии еще ряда европейских государств приспустили флаги в день траура, 24 марта, объявленного президентом России Владимиром Путиным.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в резкой форме высказался о произошедшем вечером 22 марта теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. По его словам, месть за каждого убиенного в «Крокусе» отныне — главная цель России.