Люди с потерей зрения и слуха со всей России смогут проходить обучение в Подмосковье

В Подмосковье завершается строительство центра, где инвалиды до 40 лет со всей России с потерей зрения и слуха смогут пройти обучение, реабилитацию и сопровождение. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Напоминаем, что в регионе работает уникальное учреждение социального обслуживания «Семейный центр по зрению и слуху имени А. И. Мещерякова», в котором дети-инвалиды со всей России получают образование, реабилитацию и сопровождение.

Новый центр рассчитан на 100 мест и обучение в нем будет проходить по 11 профессиям. Подобная практика в работе с детьми показала впечатляющие результаты, поэтому принято решение развивать это направление для взрослого населения.

В ведомстве уточнили, что основные профессии, которые смогут освоить инвалиды в новом центре: программист, клинер, полиграфическое дело, керамист, деревообработка, художник по дереву, рабочий зеленого хозяйства, швея, повар, изготовитель свечей и мыловарение.