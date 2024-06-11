Андрей Воробьев: пристройку к первой школе в Королеве откроют в следующем году

В 2025 году в Королеве завершат работы по строительству пристройки к школе № 1, она будет рассчитана на 400 учеников начальных классов. Ход проведения работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас в стране благодаря президентской инициативе реализуется большая программа капремонта школ, но в Королеве, в частности, у нас был запрос на строительство новых, на усиление. Сейчас мы строим современную пристройку на 400 мест к первой школе. Очень важно, чтобы основное здание ей соответствовало», — сказал губернатор.

Директор СОШ № 1 Ирина Гайдукова отметила, что в пристройке разместят актовый зал, столовую, место для различных кружков, спортзал, медблок. В основном здании учебного заведения рабочие обновят фасад, заменят окна и кровлю, сделают отапливаемый переход в пристройку. На прилегающей территории обустроят зону воркаут, полосу препятствий, спортплощадки и места для отдыха.

«Здесь учатся мои дети — перешли в 4-й и 11-й классы, и сама я заканчивала эту школу. Очень ждем пристройку, она значительно разгрузит основное здание. Плюс наши педагоги организовали театральную студию, но места, технического оборудования для выступлений нет. Поэтому очень ждем новый актовый зал», — поделилась местная жительница Елена Левшина.

Помимо этого, в округе ведется строительство новой поликлиники, рассчитанной на тысячу посещений в смену. В ее состав войдут детское и взрослое отделения и травмпункт, а также центр амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром и клинико-диагностическое отделение. Главврач Королевской больницы Эдуард Шпилянский уточнил, что строительство поликлиники уже началось, ее также оснастят современным и передовым оборудованием. Дополнять взрослое отделение будет поликлиника на 250 посещений в смену, которая расположена на улице Циолковского. Там впервые за 70 лет проводится капитальный ремонт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.