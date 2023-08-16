«Это не воровство»: известный таролог поделилась секретным ритуалом, который поможет привлечь деньги в новолуние

Приближается Черное новолуние. В этот период эзотерики советуют обращаться к различным практикам, чтобы наладить свое благосостояние.

Таролог Марианна Абравитова рассказала об одном необычном способе визуализации и привлечения финансов в свою жизнь. Она подчеркнула, что эту технику можно применять для различных сфер жизни.

В период новолуния вплоть до убывания месяца эзотерик советует в спокойной обстановке вспоминать людей, которые владеют тем, чего хотелось бы и вам. А если финансовое изобилие — ваша главная цель, тогда стоит представлять конкретного миллионера.

«Представьте, как вы присоединяетесь к его энергии, к его умению привлекать деньги. Присоединяйтесь не целиком к личности человека и его судьбе, а именно к его возможностям, к способности притягивать финансы», — предложила специалист.

Абравитова посоветовала дать волю фантазии и визуализации. Например, можно представить, что у выбранного для ритуала миллионера лежат в кармане два кошелька, набитых купюрами — и вот один из них человек передает вам.

«Это не воровство, а присоединение к энергии человека именно в плане получения денег», — подытожила таролог.

Подробнее о другом ритуале, полезном в новолуние, можно узнать здесь.