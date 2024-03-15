Подмосковье с 2019 года является регионом-лидером по устройству детей-сирот в семьи, рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

«Ежегодно в регионе обретают родителей около двух тысяч детей, которые по жизненным обстоятельствам остались одни», — указала она.

В министерстве социального развития Московской области напомнили, что в Подмосковье работают свыше семидесяти школ приемных родителей. В этих учреждениях можно не только узнать об особенностях развития детей разных возрастов, но и получить всю необходимую психологическую, юридическую и медицинскую помощь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье является лидером по строительству школ и детских садов.