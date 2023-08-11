«Логично и справедливо»: выяснилось, сколько денег получат родственники погибших при взрыве в Подмосковье

Произошедший недавно на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде взрыв поверг в шок многих. Разбор завалов временно прекратили. По последним данным, неизвестной остается судьба еще восьми человек.

Как рассказала юрист Алла Георгиева, если их признают погибшими, родственники должны получить пособие на погребение, размер которого в Московской области достигает 6 964,68 рублей. Но это далеко не все.

«Если погибшие выполняли служебные обязанности, полагается единовременная страховая выплата в один миллион рублей, ежемесячная страховая выплата в размере среднемесячного заработка умершего», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Юрист уточнила, что указанные выше выплаты в равных долях делятся между всеми родственниками, имеющими право на их получение.

А вот что касается региональных выплат, о которых сегодня заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, они составят два миллиона рублей — семьям погибших. Тяжело раненым, которые сейчас в реанимации, выделят по 500 тыс. рублей, госпитализированным с переломами — по 300 тыс., а тем, кто получил легкие травмы и находится на амбулаторном лечении — по 100 тыс. рублей.

«Это было исключительно решение властей Подмосковья. Есть федеральные выплаты, а есть региональные. В данном случае местные власти с учетом сложившейся ситуации приняли соответствующее решение», — пояснила Георгиева.

Собеседница уточнила, что иногда люди могут обратиться с индивидуальным заявлением о помощи.

«Учитывая каждую конкретную ситуацию, власти могут принять индивидуальное решение о помощи. Это их право, не обязанность. Но в данном случае люди пострадали не по своей халатности. Пострадало большое количество человек. Поэтому логично и справедливо, что на местном уровне регион поддержит семьи пострадавших», — заявила юрист.

Ранее мы рассказывали, когда пропавших в Сергиевом Посаде могут признать умершими.