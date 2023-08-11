Стало известно, когда пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде признают погибшими

Пропавших без вести после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, если их самих или их тела так и не найдут, признают умершими через пять лет. Об этом рассказала юрист Алла Георгиева.

Эксперт уточнила, что по заявлению родственников и иных заинтересованных лиц эти люди могут быть признаны судом безвестно отсутствующими, если в течение одного года о месте их пребывания не будет сведений.

«Если этот срок составит пять и более лет, они могут быть объявлены умершими также по решению суда. В своем заявлении заинтересованные в получении компенсации и во вступлении в наследство лица должны будут указать, что пропавшие состояли в трудовых либо иных взаимоотношениях, обязывающих их находиться на месте трагедии или по иным причинам находились именно там», — отметила Георгиева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Напомним, сейчас без вести пропавшими после ЧП в Сергиевом Посаде числятся восемь человек. Прежде их количество достигало 12, но накануне спасателям удалось извлечь из-под завалов еще четверых.

Ранее мы сообщали о том, что спасатели завершили работы на месте взрыва в Подмосковье.