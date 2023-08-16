«Ловкость против силы»: спортсмен раскрыл, кто победит в поединке между Маском и Цукербергом

В конце августа планируется бой UFC между одними из богатейших людей планеты — предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом.

Сейчас соперники находятся на стадии выбора площадки для боя, а пользователи социальных сетей оценивают шансы на победу каждого из них. Ответить на этот вопрос мы попросили спортсмена, чемпиона Европы и рекордсмена России по плаванию в категории Мастерс, чемпиона Европы по легкой атлетике Эдуарда Маннанова.

Можно подумать, что Маск и Цукерберг вряд ли смогут продемонстрировать чудеса техники на ринги. Но по словам спортсмена, здесь есть, над чем поразмыслить.

«Физическая подготовка, а именно она в большей степени определит победителя, у соперников присутствует. Цукерберг занимается бразильским джиу-джитсу, в мае 2023 он завершил свой первый турнир в этом виде боевых искусств с двумя медалями, выполнил испытание Мерфа за 40 минут», — отметил спортивный эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Маск, в свою очередь, занимается пауэрлифтингом, а также тхэквондо, каратэ, дзюдо и джиу-джитсу, но признается, что с возрастом это дается ему все тяжелее.

«Цукерберг больше отдает предпочтение упражнениям на выносливость, а Маск больше предпочитает силовые тренировки. Поэтому, когда дело доходит до того, кто победит, это будет противостояние «ловкости против силы». Что касается идеального телосложения для боя, общей выносливости и навыков ведения поединка в клетке, Цукерберг может одержать верх», — отметил собеседник.

Однако, по его словам, более крепкое телосложение Маска и его более длинные руки могут помочь, когда дело дойдет до сильных ударов в цель. Дополнительно это может осложнить сопернику нанесение ответных ударов.

«В UFC важны как сила, так и техника. В то время как сила всегда будет играть роль в бою, умение хорошо наносить удары, схватываться и драться в партере является значительным преимуществом», — подытожил спортсмен.

Ранее Маск заявил, что Цукерберг отказался от боя в Колизее.