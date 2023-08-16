Маск заявил, что Цукерберг отказался от боя в Колизее

Основатель компании SpaceX и владелец социальной сети X (бывшее название Twitter) Илон Маск заявил, что владелец Meta* Марк Цукерберг отказался от боя в Колизее.

Об этом Макс сообщил сам в своей же соцсети.

«Италия любезно предложила Колизей. Цук отказался», – написал Маск.

Планирование поединка Маска и Цукерберга началось после того, как корпорация Meta* выпустила свою соцсеть Threads*, похожую на Twitter. Тогда основатель Space X заявил, что разработкой аналога его сети занимались бывшие сотрудники Twitter. Тогда Макс вызвал на бой Цукерберга.

23 июня Маск заявил, что его бой с Цукербергом может пройти в Колизее. Он отметил, что предложение поступило от Министерства культуры Италии. Позже РИА Новости опровергли это сообщение, связавшись с источником в министерстве.

Ранее Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа. Тогда глава SpaceX не смог подтвердить эту дату, так как ему должны были провести операцию на позвоночнике.

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