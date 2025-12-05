Улицы 90 городов Германии заполнили десятки тысяч школьников и студентов. Как сообщает издание Politico, с 2026 года власти планируют рассылать всем, кто достигнет 18 лет, анкеты с QR-кодами для якобы обязательного учета потенциальных призывников на венную службу.

Мужчины должны будут пройти процедуру, для женщин она останется добровольной. Некоторые протестующие с плакатами говорят, что происходящее напоминает им предвоенные годы, и выкрикивают лозунги против правительства.

«Лучше жить под властью Путина, чем воевать!», - скандировали бастующие школьники.

Служба изначально задумывается как добровольная. Однако, если добровольцев окажется недостаточно, армия будет пополняться путем обязательной жеребьевки.

