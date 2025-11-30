Губернатор Подмосковья встретился с родителями семерых детей, потерявших сына-героя на СВО

В подмосковном Красногорске живет семья, для которой слова «долг», «честь» и «любовь к Отечеству» наполнены глубочайшим личным смыслом. Пару в День Матери навестил Губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Евгения и Роман Назыровы, воспитывающие семерых детей и удостоенные в этом году ордена «Родительская доблесть», прошли через величайшее родительское испытание — их старший сын Андрей героически погиб в зоне СВО. Выпускник института, мечтавший стать военным корреспондентом, он сознательно выбрал иной путь — сначала пройти службу в армии, а затем в числе первых добровольцев отправиться на фронт, где попал в спецназ под позывным «Поэт».

Свое прозвище Андрей оправдывал полностью — он писал стихи о долге, чести и любви к семье, которые теперь обрели вечную жизнь на камне в красногорском сквере, названном в его честь. Его последний бой стал олицетворением личного мужества: вместе с двумя товарищами он принял решение атаковать превосходящую группу противника, чтобы отвести угрозу от всего подразделения. Посмертно награжденный Орденом Мужества, Андрей оставил после себя жену и маленького сына Рому.

Боль утраты родители превратили в мощную общественную деятельность, основав благотворительный фонд «Восход надежды».

«Евгения вместе с детьми собирают гуманитарную помощь для бойцов, а Роман сам отвозит ее на передовую — за плечами уже свыше 60 поездок. Также фонд поддерживает проекты в области спорта, науки, литературы и искусства», — отметил Андрей Воробьев.

История этой семьи — наглядный пример того, как личная трагедия может преобразиться в созидательную силу, а память о герое — жить в конкретных делах и строках, высеченных в камне.

Напомним, что в День матери Андрей Воробьев поздравил жительниц, а также вручил многодетным семьям государственные и региональные награды.