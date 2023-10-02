Лучшего водителя скорой помощи определят в Подмосковье

Побороться за победу могут водители, которые проработали на областной станции как минимум шесть месяцев. На данном этапе им предлагается поучаствовать в отборочных испытаниях – продемонстрировать знания ПДД и выполнить задания по скоростному маневрированию.

По итогам отборочного этапа определят восемнадцать финалистов. Сам финал пройдет 12 октября в Подольске. Победителей и призеров ждут денежные премии в размере 50 тысяч, 70 тысяч и 110 тысяч рублей за третье, второе и первое места соответственно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно модернизируют стационары.