Лучшего водителя скорой помощи определят в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Лучшего водителя скорой помощи определят в Подмосковье. Конкурс профессионального мастерства был организован Московской областной станцией скорой медпомощи, сообщили в Минздраве региона.
Побороться за победу могут водители, которые проработали на областной станции как минимум шесть месяцев. На данном этапе им предлагается поучаствовать в отборочных испытаниях – продемонстрировать знания ПДД и выполнить задания по скоростному маневрированию.
По итогам отборочного этапа определят восемнадцать финалистов. Сам финал пройдет 12 октября в Подольске. Победителей и призеров ждут денежные премии в размере 50 тысяч, 70 тысяч и 110 тысяч рублей за третье, второе и первое места соответственно.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно модернизируют стационары.