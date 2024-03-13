Лучшие офисы «Мои Документы» определили в Подмосковье
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
По итогам работы в 2023 году в тройку лучших в Подмосковье вошли МФЦ городских округов Краснознаменск, Звездный городок и Лосино-Петровский. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Рейтинг МФЦ составляется ежемесячно в течение всего года по ряду параметров. Одними из самых важных показателей являются скорость, качество оказания услуг и, безусловно, оценки заявителей», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
Офисы Солнечногорска, Луховиц и Котельников оказались в числе лидеров по качеству услуг. По уровню комфорта и доступности рейтинг возглавили МФЦ Дубны, Рузы и Шаховской.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.